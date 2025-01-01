Lenßen & Partner
Folge 49: Lehrjahre des Grauens
22 Min.Ab 12
Ein anonymer Absender schickt ein Videoband in die Kanzlei von Ingo Lenßen. Inhalt: Ein Lehrling wird von zwei maskierten Personen gequält und misshandelt. Die Detektive ermitteln verdeckt in dem Betrieb, in dem Hanno Klatt seine Ausbildung macht, doch der Junge ist nicht zur Arbeit erschienen. Ist er in den Händen seiner Peiniger oder hat er sich etwas angetan, um seinem Schicksal zu entrinnen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick