Lenßen & Partner
Folge 52: Blindes Vertrauen
22 Min.Ab 12
Hanna Strass macht sich Sorgen um ihre Mutter Emma Gerber, die ihren Lebensabend in einem luxuriösen Seniorenheim verbringt. Emma Gerber ist in letzter Zeit unausgeglichen - jemand scheint sie zu bedrängen. Hat es ein Unbekannter auf das Erbe der alten Dame abgesehen? Die Ermittler schleusen sich in das Umfeld der Frau ein. Franka Osterberg, eine junge Pflegerin, verhält sich auffällig ...
