Lenßen & Partner
Folge 61: Der unsichtbare Feind
22 Min.Ab 12
Aus der Wohnung des blinden Christoph Mahr verschwinden ständig Wertsachen, jetzt ist sogar sein Blindenführhund weg. Wenig später wird das Tier tot aufgefunden - es war ein Unfall. Aber wer dringt in Christophs Wohnung ein? Jasmin Thiel, die hochverschuldete Ex-Freundin des Mandanten, und dessen bester Freund Max, geraten ins Visier der Ermittler ...
