Lenßen & Partner

Schockierende Jugendsünde

SAT.1Staffel 3Folge 65
Folge 65: Schockierende Jugendsünde

22 Min.Ab 12

Als sich herausstellt, dass seine Mutter Claudia ihn bezüglich seines echten Vaters jahrelang belogen hat, will der krebskranke Matthias Posselt seinen leiblichen Vater kennenlernen. Lenßen und Partner beobachten, wie sich Claudia mit einem Unbekannten trifft. Ist er der wirkliche Vater? Und welche Rolle spielt der Bordellbesitzer Charlie alias Karl-Heinz Lerchmann? Plötzlich lüftet Claudia ein lange gehütetes Geheimnis ...

