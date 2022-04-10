Seitensprung mit TodesfolgeJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 64: Seitensprung mit Todesfolge
22 Min.Folge vom 10.04.2022Ab 12
Ein Freund von Ingo Lenßen erwacht am Morgen neben einer Frauenleiche. Alles spricht dafür, dass er die junge Türkin im Alkoholrausch erstochen hat. Ein Taschentuch am Tatort weist auf den wahren Täter hin. Doch dieser fackelt nicht lange. Er bringt Ingo Lenßen und die Ermittler in seine Gewalt. Er will dieses Taschentuch - um jeden Preis.
