Lenßen & Partner

Seitensprung mit Todesfolge

SAT.1Staffel 6Folge 64vom 10.04.2022
Seitensprung mit Todesfolge

Seitensprung mit Todesfolge

Lenßen & Partner

Folge 64: Seitensprung mit Todesfolge

22 Min.Folge vom 10.04.2022Ab 12

Ein Freund von Ingo Lenßen erwacht am Morgen neben einer Frauenleiche. Alles spricht dafür, dass er die junge Türkin im Alkoholrausch erstochen hat. Ein Taschentuch am Tatort weist auf den wahren Täter hin. Doch dieser fackelt nicht lange. Er bringt Ingo Lenßen und die Ermittler in seine Gewalt. Er will dieses Taschentuch - um jeden Preis.

