Lenßen & Partner
Folge 70: Russisches Roulette
22 Min.Ab 12
Ein Pelzhändler wird von der Mafia bedroht: Wertvolle Nerze sind geklaut worden. Die Spur führt zu fanatischen Tierschützern. Die Detektivin schleust sich in die Gruppe ein. Sie erfährt, dass die Stieftochter des Pelzhändlers hinter dem Diebstahl steckt. Die Situation droht zu eskalieren als das Mädchen und die Ermittlerin entführt werden. Die Entführer fordern die Pelze zurück.
