Lenßen & Partner
Folge 72: Sexskandal im Ehebett
22 Min.Ab 12
Um einen Ehemann der Untreue überführen zu können, installiert die Ermittlerin eine Überwachungskamera in dessen Schlafzimmer. Der Fall scheint schnell gelöst, denn die Zielperson hat kurze Zeit später Sex mit einem jungen Mädchen. Doch die Situation eskaliert und die Ermittlerin muss hilflos mit ansehen, wie die junge Frau ermordet wird.
