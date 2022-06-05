Der habgierige SamariterJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 93: Der habgierige Samariter
23 Min.Folge vom 05.06.2022Ab 12
Eine Frau wird vermisst. Ihre verzweifelte Pflegerin befürchtet, dass sie bereits nicht mehr am Leben ist. Ihr Enkel gerät unter Verdacht. Die Ermittler observieren ihn und entdecken ein dunkles Geheimnis: Die Leiche eines jungen Mannes. Sind die Ermittler einem Massenmörder auf der Spur und können sie das Leben der Vermissten retten?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick