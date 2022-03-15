Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Folge vom 15.03.2022
Folge vom 15.03.2022: Simone, Bene, Kim

43 Min.Folge vom 15.03.2022Ab 6

In "Let the music play - Das Hit Quiz" müssen drei Kandidat:innen in vier Spielrunden die Titel unterschiedlichster Songs erraten - von "Angie" über "Männer" bis "Zombie" - gespielt von der Live-Band "Wolf & The Gang". Wer das größte Musikwissen beweist und die meisten Punkte erspielt, zieht ins Finale ein und hat die Chance auf bis zu 10.000 Euro. Heute treten Simone (48), Bene (37) und Kim (28) gegeneinander an.

