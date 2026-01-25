Staffel 4Folge 1vom 01.02.2026
42 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Um die Straßen frei und das Geschäft am Laufen zu halten, trotzen die Männer und Frauen der LKW-Bergungsunternehmen jedem Wetter zu jeglicher Tages- und Nachtzeit. Bergungsprofi Steve ist zur Stelle, als ein mit E-Autos beladener Transporter Feuer fängt.
