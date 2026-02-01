Zum Inhalt springenBarrierefrei
LKW-Bergung extrem

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 7vom 01.02.2026
Merrie unter Druck

Folge 7: Merrie unter Druck

41 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Um die Straßen frei und das Geschäft am Laufen zu halten, trotzen die Männer und Frauen der LKW-Bergungsunternehmen jedem Wetter zu jeglicher Tages- und Nachtzeit. Ein 26 Tonnen schwerer Müllwagen ist auf die Seite gekippt. Die Bergungsprofis müssen die Unfallstelle zügig räumen.

