Staffel 4Folge 8vom 08.02.2026
LKW-Bergung extrem
Folge 8: Der nervigste Auftrag aller Zeiten
43 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12
Um die Straßen frei und das Geschäft am Laufen zu halten, trotzen die Männer und Frauen der LKW-Bergungsunternehmen jedem Wetter zu jeglicher Tages- und Nachtzeit. Ein Müllwagen steht kurz davor, einen Hügel hinunterzurollen. Können die Bergungsprofis verhindern, dass er in den Graben rutscht?
