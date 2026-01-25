Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

LKW-Bergung extrem

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 4vom 01.02.2026
Das Dreamteam von Lancasters

Das Dreamteam von LancastersJetzt kostenlos streamen

LKW-Bergung extrem

Folge 4: Das Dreamteam von Lancasters

43 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Um die Straßen frei und das Geschäft am Laufen zu halten, trotzen die Männer und Frauen der LKW-Bergungsunternehmen jedem Wetter zu jeglicher Tages- und Nachtzeit. Ein 44 Tonnen schwerer LKW blockiert eine zweispurige Fahrbahn. Die Bergungsexperten sind unterwegs.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

LKW-Bergung extrem
ProSieben MAXX

LKW-Bergung extrem

Alle 4 Staffeln und Folgen