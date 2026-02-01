Zum Inhalt springenBarrierefrei
LKW-Bergung extrem

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 9vom 08.02.2026
Pannenhelfer oder Pferdeflüsterer

Folge 9: Pannenhelfer oder Pferdeflüsterer

42 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12

Um die Straßen frei und das Geschäft am Laufen zu halten, trotzen die Männer und Frauen der LKW-Bergungsunternehmen jedem Wetter zu jeglicher Tages- und Nachtzeit. Ein Pferdetransporter hat mitten auf einer vielbefahrenen Straße eine Panne. Können die Bergungsprofis auch aufgeregte Pferde zähmen?

