Staffel 4Folge 11vom 08.02.2026
LKW-Bergung extrem
Folge 11: Sieben Stunden Bergungsmarathon
42 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12
Um die Straßen frei und das Geschäft am Laufen zu halten, trotzen die Männer und Frauen der LKW-Bergungsunternehmen jedem Wetter zu jeglicher Tages- und Nachtzeit. Ein 32 Tonnen schwerer Tankwagen steckt neben einer zweispurigen Straße fest und muss schnellstens geborgen werden.
