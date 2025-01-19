Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
LOST CHEFS

Austausch mit Folgen

JoynStaffel 1Folge 14
Austausch mit Folgen

Austausch mit FolgenJetzt kostenlos streamen

LOST CHEFS

Folge 14: Austausch mit Folgen

34 Min.Ab 12

Planlos anfangen und dafür völlig verwirrt weitermachen – das scheint diesmal das Motto der LOST CHEFS. Das ist aber auch eine fiese Falle: Während die Creator:innen wild Zutaten tauschen und sich fast um die Boxen boxen, wissen nur die daheimgebliebenen Köch:innen, was eigentlich genau mit den hart umkämpften Lebensmitteln passieren soll. Die Folge: Ein wildes Menü-Puzzle bei dem alle Fine-Dining-Tricks zum Einsatz kommen!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

LOST CHEFS
Joyn
LOST CHEFS

LOST CHEFS

Alle 1 Staffeln und Folgen