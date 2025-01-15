Die Anspannung vorm HalbfinaleJetzt kostenlos streamen
LOST CHEFS
Folge 13: Die Anspannung vorm Halbfinale
37 Min.Ab 12
Tag 5 bricht an und in den Buchten ist die Anspannung vor dem Halbfinale deutlich zu spüren: Hochemotional lassen die LOST CHEFS das Erlebte Revue passieren, gleichzeitig liegen die Nerven blank. Heute steht die letzte Challenge an, in der nochmal alle ordentlich punkten können. Und so wird sich mit Glamping-Ausbau, Doppelfeuer, Strandmalerei, Seeigel-Jagd und ganz vielen Plänen abgelenkt. Was keiner ahnt: Heute werden die Teams jäh auseinandergerissen und alle Überlegungen zunichtegemacht!
