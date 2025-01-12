Zum Inhalt springenBarrierefrei
LOST CHEFS

Staffel 1Folge 12
Folge 12: Da ist was faul!

31 Min.Ab 12

Neuer Rekord bei LOST CHEFS: Von siegessicher zu purer Panik in wenigen Sekunden! Doof, wenn man nicht damit gerechnet hat, dass zum mühsam am Strand vorbereiteten Essen auch noch das passende Geschirr mitgebracht werden muss. Denn in der Jungle Kitchen gibt es diesmal wirklich NICHTS. Außer einer knallharten Jury, die bei der Vergabe der Seesterne auch ein kritisches Auge auf die Optik wirft! Aber wie heißt es so schön: Not macht erfinderisch …

