LOST CHEFS

Birthday, Breakfast, Beauty-Masks

Birthday, Breakfast, Beauty-Masks

Folge 7: Birthday, Breakfast, Beauty-Masks

29 Min.Ab 12

Nachdem die Sieger-Burger gekrönt wurden, geht es zurück an den Strand. Der nächste Morgen könnte von den Teams nicht unterschiedlicher genutzt werden: Hier wird immer noch verzweifelt mit dem Feuer gekämpft, dort backen sie sich schon freudig Frühstück. Währenddessen steigt auch noch eine Geburtstagsparty und in einer weiteren Bucht werden Aloe-Vera-Masken aufgetragen. Was niemand ahnt: Auch Chef Kim ist schon aktiv, denn gleich gibt es noch einen ganz besonderen Brunch für die LOST CHEFS!

