LOST CHEFS

Erst das Vergnügen, dann die Arbeit

Erst das Vergnügen, dann die Arbeit

Folge 8: Erst das Vergnügen, dann die Arbeit

34 Min.Ab 12

Als am Strand plötzlich ein gedeckter Tisch auf die LOST CHEFS wartet, trauen sie ihren Augen kaum. So mancher befürchtet gar eine Ekel-Prüfung. Aber hier werden keine Stars rausgeholt, sondern für Seesterne gekämpft! Darum geht es außerordentlich lecker weiter: Chef Kim serviert seine Variante des kenianischen Nationalgerichts. Und dazu wird sogar Champagner gereicht! Einen Haken hat die Sache trotzdem: Es gilt, das Ugali Sukuma Wiki so exakt wie möglich nachzukochen. Ohne Rezept natürlich.

