LOST CHEFS
Folge 10: Alles ist lost!
35 Min.Ab 12
Noch in der Nacht nach der Ugali-Challenge wird klar: Es kommt noch härter! Als die LOST CHEFS bei ihren Hütten eintreffen, bemerken sie sofort, dass hier etwas nicht stimmt. All ihre Utensilien sind weg, sogar die Töpfe! Ein Funkspruch am nächsten Morgen sorgt für etwas Aufklärung, aber auch gleich für das nächste Kopfzerbrechen. Mehr denn je zählt jetzt: Sammeln und vorbereiten, was das Zeug hält und der Strand hergibt! Noch nie waren die Chefs so sehr auf sich allein gestellt.
