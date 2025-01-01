Zum Inhalt springenBarrierefrei
LOST CHEFS

Das komplizierteste Fast Food der Welt!

Das komplizierteste Fast Food der Welt!

Folge 6: Das komplizierteste Fast Food der Welt!

35 Min.Ab 12

Die Aufgabe in der Jungle Kitchen heute klingt erstmal wie ein schlechter Witz für Sterneköche: Burger! Was soll schon schief gehen, beim wohl beliebtesten Gericht der Welt? Beim Klassiker unter den Klassikern!?! Dumm nur, wenn im Jungle Market kaum klassische Zutaten vorhanden sind, das selbst gebackene Brötchen eher ein “aufwändig produzierter Stein” ist und gerade mal 30 Minuten bleiben, um das Fast Food auf die Teller zu bringen. Plötzlich sind unsere Chefs doch wieder ganz schön lost!

