Episode 2

Mediaset ItaliaStaffel 2Folge 2
Folge 2: Episode 2

94 Min.Ab 16

Marco Pagani alias Solo ist ein taffer Undercover-Cop, der die italienische Mafia in Rom infiltriert. Er gewinnt das Vertrauen des Mafia-Bosses Bruno Corona, dem er zweimal das Leben rettet. Im Laufe seiner Zeit bei der kriminellen Organisation fällt es Marco zunehmend schwer, seine Professionalität und Integrität zu wahren - und er verliert die Scheu, zu töten.

