Uni-Abschluss-Saison 2026: pompöse Zeremonien, Schuldenberge, kriminelle Redner und KI-ChaosJetzt kostenlos streamen
Make America GOOD Again
Folge 17: Uni-Abschluss-Saison 2026: pompöse Zeremonien, Schuldenberge, kriminelle Redner und KI-Chaos
Warum sind College-Abschlüsse in den USA eigentlich riesige Inszenierungen? Und weshalb starten viele Studierende direkt nach ihrer Graduation mit einem Berg Schulden ins Berufsleben? In dieser Folge von „Make America GOOD Again“ sprechen KT Guttenberg und Ricardia Bramley über die sogenannte „Graduation Season“ in den USA – die Zeit der großen Abschlusszeremonien an Colleges und Universitäten. Zwischen Pathos, Familienfeiern und riesigen Stadion-Events nehmen Hunderttausende Studierende ihre Diplome entgegen – oft begleitet von enormen Studien-Schulden. Außerdem geht es um einen KI-Fail bei genau so einer Zeremonie, um die Frage, wer die besten Graduation Speeches gehalten hat – und welcher kriminelle Polit-Promi ausgerechnet die Abschlussrede bei Ricardia Bramleys eigener Graduation hielt. Auch das hochkontroverse Thema „Affirmative Action“ steht im Fokus: Welche Folgen hat das Verbot seit 2023 und warum wurde die Entscheidung in den USA so heftig diskutiert? Und natürlich bleibt es nicht nur ernst: KT Guttenberg und Ricardia Bramley sprechen außerdem über eine Hörer-Mail aus der Schweiz – und stellen sich die Frage, ob man zum Lachen inzwischen lieber in den Keller gehen sollte. Make America GOOD Again – die neue Folge. Viel Vergnügen! Ricardias Buchempfehlung: „This is Water“ www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1019824094?ProvID=15326610&gad_source=1&gad_campaignid=23444783204&gbraid=0AAAAADwkCX7Wkxv4p25riYiZ7vqwnZclj&gclid=Cj0KCQjwz9_QBhD_ARIsADnSCfCXiLcG7MKXBckETSlw9tStVjTJzS_G4lWgSkWbqT6dYGLG47QpWIsaAuNhEALw_wcB Credits: © Commencement Speech Steve Jobs: https://www.youtube.com/watch?v=UF8uR6Z6KLc © NBC News: https://www.nbcnews.com/news/us-news/arizona-college-skips-several-graduates-ai-malfunction-commencement-ce-rcna346182 © TikTok / @jannikabt: https://www.tiktok.com/@jannikabt/video/7616820455130811681?_r=1&_t=ZG-96ZTxSwAnU9 Nicht vergessen: Lasst uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, von euch zu hören. Ihr habt auch eine Meinung oder einen Themenvorschlag? Was an Amerika versteht ihr nicht? Schreibt es uns: mag@openminds.media Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Ideen. "Make America GOOD Again" findet ihr überall wo's Podcasts gibt: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=3e3ede523d6f4830 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/gysi-gegen-guttenberg-der-deutschland-podcast/id1691289545?l=en-GB&i=1000748443010 Make America GOOD Again ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Weitere Sende-Hinweise: Dienstags kommt "Land in Sicht" der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends Mittwochs seht ihr KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Donnerstags gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir euch mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Finde Make America GOOD Again auf: Instagram: https://www.instagram.com/make.america.good.again?igsh=bDgydngwMXBodzd2 tiktok: https://www.tiktok.com/@make.america.good.again youtube: https://youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk?si=uoF8PXLDeSf3DfLw
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