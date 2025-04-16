Nudeln, Nächte & ein neuer WhirlpoolJetzt kostenlos streamen
Make Me Famous
Folge 10: Nudeln, Nächte & ein neuer Whirlpool
30 Min.Ab 12
Die Nacht mit Giulia geht wild weiter – Wahrheit oder Pflicht in der Bar, danach Party in der Villa. Während alle langsam ins Bett fallen, steht Dennis schon wieder auf und geht ins Gym. Gina und Giulia holen den Whirlpool, der später mit Paul aufgebaut wird. Xenia bekommt Besuch, geht mit ihrer Freundin in die Stadt. Zwischendurch: Fotoshootings, Pasta von Can, Coaching-Call für Dennis. Ein Tag voller Action, Kontraste – und Villa-Vibes.
