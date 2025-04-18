Zum Inhalt springenBarrierefrei
Make Me Famous

Aufbruch, Alltag & ein Hauch von Glam

Aufbruch, Alltag & ein Hauch von Glam

Make Me Famous

Folge 12: Aufbruch, Alltag & ein Hauch von Glam

30 Min.Ab 12

Der Tag beginnt entspannt – mit Kaffee im Bett für Gina und Reisevorbereitungen bei Paul und Dennis. Während Gina zum Friseur geht und Xenia ihr Auto aus der Werkstatt holt, wird in der Villa "Make Me Famous" geschaut. Paul reist mit dem Zug nach Köln fürs Blind Date, Dennis folgt für die FIBO. Unterwegs wird noch gearbeitet, eingekauft und geplant – Xenia lässt sich in Tschechien stylen und denkt über neue Inhalte nach. Ein Tag voller Bewegung, Beauty und Missionen in ganz Deutschland.

