Make Me Famous
Folge 7: Von Heimatbesuch bis Heimflug
30 Min.Ab 12
Dennis startet den Tag mit einem entspannten Frühstück, erklärt sein Fernbleiben von der Party, dreht kreativen Content und zieht dann ins Gym. Gina genießt Pasta auf Mallorca, kehrt später nach München zurück und wird von Dennis herzlich am Flughafen abgeholt. Xenia nutzt die Zeit für einen Besuch bei ihren Eltern, während Paul Marion trifft. Can verbringt den Tag damit, die Stadt zu erkunden. Der Abend klingt schließlich mit einem Glas Wein und entspannten Momenten in bester Gesellschaft aus.
