Make Me Famous
Make Me Famous
Folge 3: Bewerber im Spotlight: Wer schafft es in die Villa?
30 Min.Ab 12
Dennis sichtet die Bewerbungsvideos und Cans Favoriten sind Nena, Jennifer und Paul. Ginas Favoriten sind Nena und Paul. Am Ende entscheiden sie sich für Jennifer, Nena und Paul, die nun die Chance haben, die Creator in der Villa kennenzulernen. Über FaceTime informieren die Creator die Bewerber, und Jennifer stellt sich als Erste vor. Währenddessen kochen Dennis und Gina zusammen und essen gemeinsam.
