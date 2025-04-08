Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Make Me Famous

Casting-Vibes bei Joyn

JoynStaffel 1Folge 2
Casting-Vibes bei Joyn

Casting-Vibes bei JoynJetzt kostenlos streamen

Make Me Famous

Folge 2: Casting-Vibes bei Joyn

30 Min.Ab 12

Zwischen Fotoshooting, Kundenakquise und kurzer Terrassenpause wird bei Joyn fleißig gecastet. Gina, Xenia und Can tauschen sich über Pläne aus, bevor sie gemeinsam Bewerber:innen sichten. Mit viel Teamspirit, Spaß und ehrlichen Meinungen entsteht eine spannende Auswahlrunde – jeder hat seine Favoriten, Diskussionen sind vorprogrammiert. So fühlt sich moderner Teamalltag an.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Make Me Famous
Joyn
Make Me Famous

Make Me Famous

Alle 1 Staffeln und Folgen