Vom Blitzlichtgewitter zur Bettruhe: Ein Wochenende voller KontrasteJetzt kostenlos streamen
Make Me Famous
Folge 17: Vom Blitzlichtgewitter zur Bettruhe: Ein Wochenende voller Kontraste
30 Min.Ab 12
Xenia, Gina und Paul glänzen auf dem Red Carpet – samt Treffen mit GNTM-Gesichtern. Auch Can stößt zum Event, doch auf dem Heimweg folgt die Verkehrskontrolle. Am nächsten Tag wird’s ruhiger: Dennis richtet sich ein Office im Gym ein, Gina kämpft mit einer Mandelentzündung, Can ist beim Influencer-Brunch, Xenia dreht in Köln ein Musikvideo. Während Paul Gina zur Seite steht – samt Spinnenrettung – entsteht gemeinsam mit Dennis ein neuer Content-Plan.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick