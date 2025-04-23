Zum Inhalt springenBarrierefrei
Make Me Famous

Vom Blitzlichtgewitter zur Bettruhe: Ein Wochenende voller Kontraste

Vom Blitzlichtgewitter zur Bettruhe: Ein Wochenende voller Kontraste

Make Me Famous

Folge 17: Vom Blitzlichtgewitter zur Bettruhe: Ein Wochenende voller Kontraste

30 Min.Ab 12

Xenia, Gina und Paul glänzen auf dem Red Carpet – samt Treffen mit GNTM-Gesichtern. Auch Can stößt zum Event, doch auf dem Heimweg folgt die Verkehrskontrolle. Am nächsten Tag wird's ruhiger: Dennis richtet sich ein Office im Gym ein, Gina kämpft mit einer Mandelentzündung, Can ist beim Influencer-Brunch, Xenia dreht in Köln ein Musikvideo. Während Paul Gina zur Seite steht – samt Spinnenrettung – entsteht gemeinsam mit Dennis ein neuer Content-Plan.

