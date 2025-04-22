Roter Teppich & letzte HandgriffeJetzt kostenlos streamen
Make Me Famous
Folge 16: Roter Teppich & letzte Handgriffe
30 Min.Ab 12
Xenia ist leicht erkältet, Gina und Paul begleiten sie zu einem Termin für Hair-Extensions. Shopping für Outfits und High Heels folgt – schließlich steht das BMW Open Event an. Während Dennis und Nancy in der Villa bleiben und Can mit Video-Problemen kämpft, bereiten sich Gina, Paul und Xenia auf den Red Carpet vor. Ein kurzer Moment Glanz nach einem trubeligen Tag zwischen Nagelstudio-Fails, Outfitsuche und letzten Kamera-Drehs in der Villa.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick