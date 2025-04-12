Zum Inhalt springenBarrierefrei
Make Me Famous

Birthday Bash & Balearen-Vibes

Birthday Bash & Balearen-Vibes

Make Me Famous

30 Min.Ab 12

Volles Programm: Dennis hat 15 Calls, Gina fliegt nach Malle und trifft Steff Jenkel im Megapark. Xenia sagt die OP ab, macht sich für das InStyle-Event bereit – und feiert dann ihren Geburtstag mit Paul, Can und vielen Gästen. Paul dekoriert, Dennis kocht, die Stimmung steigt. In der Villa wird gefeiert, im Club eskaliert. Glamour, Fun und echte Vibes – so geht Reality mit Stil!

