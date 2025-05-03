Zwischen Mandelentzündung und Modeparty – ein Tag, viele StorysJetzt kostenlos streamen
Make Me Famous
Folge 27: Zwischen Mandelentzündung und Modeparty – ein Tag, viele Storys
30 Min.Ab 12
Can und Xenia reisen zum About You Event nach Berlin, während Paul krank in der Villa bleibt – eine Mandelentzündung zwingt ihn zum Arzt und in die Badewanne. Dennis hilft noch mit dem Fernseher, geht dann in die Sauna – und wird prompt von Paul ausgesperrt. Gina genießt derweil Mallorca und trifft dort Ginger Wollersheim. Beim Event trifft Xenia auf alte Bekannte, Can muss wegen Klaustrophobie kurz raus.
