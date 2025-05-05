WG-Reunion, Content-Marathon und nächtliches Feiern zwischen Malle und MünchenJetzt kostenlos streamen
Make Me Famous
Folge 29: WG-Reunion, Content-Marathon und nächtliches Feiern zwischen Malle und München
30 Min.Ab 12
Paul plant seinen Tag und telefoniert mit Nasrin wegen ihres Einzugs. Gina ist auf Mallorca unterwegs, während Xenia sich auf der Rückreise nach München befindet. Can sucht mit seiner Mutter ein Outfit fürs nächste Event und reist mit Freundin Vanessa zurück in die Villa - inklusive Mitbringsel für alle. Paul und Dennis produzieren Content, Dennis zeigt seine Fitness-App. Am Abend ist die WG wieder komplett und geht gemeinsam feiern.
