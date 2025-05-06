Neue Gesichter, alte Routinen: Fitnessstart und Nasrins EinzugJetzt kostenlos streamen
Make Me Famous
Folge 30: Neue Gesichter, alte Routinen: Fitnessstart und Nasrins Einzug
30 Min.Ab 12
Gina reist von Mallorca nach Köln, während sich Xenia mit Dennis’ Fitnessplan beschäftigt. Nasrin zieht für eine Woche in die MMF Villa und wird herzlich empfangen. Die Küche wird geputzt, es gibt Pool-Fotoshootings mit Paul und Nasrin, ein Follower-Check und Grillaction mit Dennis. Gina erledigt Beauty-Termine, Can sortiert sein Zimmer und sichtet neue Bilder. Abends lost Paul sein Gewinnspiel aus – Nasrin plant schon den nächsten Tag bei „Kampf der Realitystars“.
