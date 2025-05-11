Von Abschieden, Auszügen & einem Frühlingsfest voller KontrasteJetzt kostenlos streamen
Make Me Famous
Folge 35: Von Abschieden, Auszügen & einem Frühlingsfest voller Kontraste
30 Min.Ab 12
Nasrin packt ihre Sachen und verlässt die MMF Villa – Josh hilft beim Umzug. Während Can mit Fieber flachliegt, feiern Xenia und Anastasia auf dem Frühlingsfest. Paul wird von Xenia aus Köditz abgeholt – später stoßen sie in München wieder zusammen. Dennis und Nancy genießen Minigolf, Sauna und ein Event, während Paul sich von Freundin Deetya verabschiedet. Abends holt Paul Xenia von der Bahn – im zweiten Anlauf klappt’s, und die beiden ziehen nochmal los in die Nacht.
