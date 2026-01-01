Abschied, Klartext & frischer WindJetzt kostenlos streamen
Make Me Famous
Folge 43: Abschied, Klartext & frischer Wind
30 Min.Ab 12
Die Stimmung in der Villa bleibt angespannt: Während Paul krank ist und Can ihn frisiert, eskaliert das Gespräch zwischen Can und Dennis – Vorwürfe über fehlende Kommunikation fliegen. Dennis und Nancy packen ihre Koffer und machen sich auf den Weg zum Flughafen. Paul verabschiedet die beiden mit einer Räucheraktion gegen „negative Energien“. Zeitgleich pierct sich Gina in Dortmund die Ohren, Jona kehrt zurück nach München – und in der Villa beginnt ein neues Kapitel.
