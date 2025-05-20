Pizza, Pläne & Promi-Essen bei Giulia SiegelJetzt kostenlos streamen
Make Me Famous
Folge 44: Pizza, Pläne & Promi-Essen bei Giulia Siegel
30 Min.Ab 12
Frischer Wind in der Villa: Xenia ist zurück aus Hof, Gina kommt aus Köln – die WG startet den Abend mit Karaoke. Während Dennis und Nancy in Mallorca ankommen, wird in München gekocht, geshootet und geplant. Paul kämpft noch mit Krankheit, holt aber mit Can Medikamente. Highlight: Gina, Jona und Noëla folgen einer Einladung von Giulia Siegel zum Spargelessen – inklusive Gartenarbeit. In der Villa geht’s derweil entspannt mit Pizza weiter.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick