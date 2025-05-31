Bar-Tour in München, Sonne auf Kreta & ein Wiedersehen im FilmcasinoJetzt kostenlos streamen
Make Me Famous
Folge 55: Bar-Tour in München, Sonne auf Kreta & ein Wiedersehen im Filmcasino
30 Min.Ab 12
Während Dennis und Nancy entspannt am Pool auf Kreta liegen und sich ein Auto mieten, startet Gina wieder fit in den Tag. In München kocht Paul Nudelauflauf, Can geht Unterhemden kaufen und beide ziehen später mit Gina und Xenia von Bar zu Bar – inklusive zufälligem Treffen mit jemandem aus der MMF-Produktion. Am Abend endet der WG-Ausflug stilvoll im Filmcasino – Xenia hat sogar einen Tisch organisiert.
