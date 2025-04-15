Zum Inhalt springenBarrierefrei
Make Me Famous

Real Life mit Filter & Flair

Real Life mit Filter & Flair

Folge 9: Real Life mit Filter & Flair

30 Min.Ab 12

Xenia und Can kämpfen mit der Klospülung, Dennis powert im Gym und kündigt seinen FIBO-Trip an. Gina färbt sich die Augenbrauen, Paul dreht TikToks – mit Tipps von Can. Am Abend trifft die WG auf Giulia Siegel in einer Bar. Davor: Tanzparty, Shooting, Pizza und Watchparty zur ersten Folge "Mansion mit Flair". Ein Tag voller Glam, Chaos und guter Laune.

