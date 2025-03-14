Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Muttis Neuer

SAT.1Staffel 4Folge 17
Muttis Neuer

Mein dunkles Geheimnis

Folge 17: Muttis Neuer

22 Min.Ab 12

Heike (42) hatte nach der Trennung von ihrem Mann vor zehn Jahren keine festen Partner mehr gehabt, bis Ralf (44) in ihr Leben kam. Seit drei Monaten sind die beiden ein glückliches Paar, aber Heikes Sohn Finn (16) scheint den neuen Mann im Haus nicht so richtig zu akzeptieren. Und nicht nur das - irgendjemand versucht Unruhe in die Beziehung zu bringen und zettelt einige fiese Sabotageaktionen an ...

SAT.1
Alle 5 Staffeln und Folgen