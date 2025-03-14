Mein dunkles Geheimnis
Folge 20: Annas Eltern
Die Rechtsanwaltsgehilfin Anna (28) ist seit einigen Wochen mit ihrem Chef Nils (32) zusammen. Die beiden sind bis über beide Ohren verliebt. Das erste Abendessen bei den Schwiegereltern in Spe bringt Anna jedoch in eine unangenehme Situation. Nils Mutter Henriette (55) möchte unbedingt mehr über Annas Familie erfahren. Dass die junge Frau schnell vom Thema ablenkt, veranlasst Henriette zu einer Spionageaktion, durch die in ihr ein ungeheuerlicher Verdacht geweckt wird.
