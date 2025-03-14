Mein dunkles Geheimnis
Folge 16: Greencard
Für die ausgebildete Reiseverkehrskauffrau Tine (28) ist der Traum von der Auswanderung geplatzt. Ihr Café auf Mallorca ist pleite und die junge Unternehmerin muss zurück nach Deutschland - und das mit einem Schuldenberg. Zumindest freut sich ihre Schwester Dorith (31) über ihre Rückkehr. Doch Tine muss jetzt so schnell wie möglich an Geld kommen. Die 28-Jährige hat auch schon eine Idee, wie sie das anstellen kann. Und diese Idee hat mit dem attraktiven Ivan (39) zu tun.
