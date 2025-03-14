Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Geschützte Liebe

SAT.1Staffel 4Folge 2
Geschützte Liebe

23 Min.Ab 12

Den Unternehmer Thomas (54) erwartet zuhause eine böse Überraschung. Ein Brief ohne Absender: "Wenn noch ein Mitarbeiter entlassen wird, ist Ihre Tochter in Gefahr." Thomas kann es nicht fassen, schon einmal wurden der wohlhabende Witwer erpresst und seine Tochter Samantha fast entführt. Für Thomas ist klar, er muss seine Tochter beschützen, doch die Studentin will selbstständig sein und nicht mehr durch die Privilegien ihrer reichen Herkunft zur Außenseiterin werden.

