Mein dunkles Geheimnis
Folge 10: Alles für Elise
22 Min.Ab 12
Nicola (45) hat ihrem Mann Thomas (48) 20 jahre lang den Rücken freigehalten, damit er genug Zeit für seine Taubenzucht hat. Die Romantik blieb dabei auf der Strecke. Auch die beiden Kinder Anna (17) und Jan (15) sind genervt von dem zeitintensiven Hobby ihres Vaters, denn Thomas verbringt mittlerweile jede freie Minute mit seiner preisgekrönten Startaube Elise. Dann verschwindet das Tier kurz vor einem wichtigen Wettbewerb spurlos ...
