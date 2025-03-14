Mein dunkles Geheimnis
Folge 12: Affe auf Zeit
22 Min.Ab 12
Als Mia (29) von der Arbeit nach Hause kommt, trifft sie fast der Schlag: In der Wohnung sitzt ein Affe und stürzt sich lauthals auf sie! Nach dem ersten Schock erkennt sie ihren Freund Lukas hinter der merkwürdigen Maskerade. Doch statt sich wieder normal zu benehmen, macht er weiter den Affen. In drei Tagen soll die Hochzeit der beiden stattfinden - führt Lukas' affiges Verhalten dazu, dass seine Verlobte die Hochzeit platzen lässt?
