Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Affe auf Zeit

SAT.1Staffel 4Folge 12
Affe auf Zeit

Affe auf ZeitJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 12: Affe auf Zeit

22 Min.Ab 12

Als Mia (29) von der Arbeit nach Hause kommt, trifft sie fast der Schlag: In der Wohnung sitzt ein Affe und stürzt sich lauthals auf sie! Nach dem ersten Schock erkennt sie ihren Freund Lukas hinter der merkwürdigen Maskerade. Doch statt sich wieder normal zu benehmen, macht er weiter den Affen. In drei Tagen soll die Hochzeit der beiden stattfinden - führt Lukas' affiges Verhalten dazu, dass seine Verlobte die Hochzeit platzen lässt?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen