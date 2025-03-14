Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 15
23 Min.Ab 12

Thomas (35) hat einfach Pech mit den Frauen: Bislang hatten es alle nur auf das Geld des Arztes abgesehen. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Thomas will eine Partnerin fürs Leben finden, die ihn liebt und nicht sein gut gefülltes Portemonnaie. Als er die attraktive Heilerziehungspflegerin Dinah kennenlernt, schwebt Thomas auf Wolke sieben. Dieses Mal will er alles richtig machen. Dafür greift der Arzt zu einer folgenschwere Notlüge.

