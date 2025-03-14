Mein dunkles Geheimnis
Folge 5: Julias Romeo
23 Min.Ab 12
Annelie (28) ist mit Tom (29) glücklich verheiratet und erwartet in ein paar Monaten ihr erstes Baby. Doch Annelie macht sich Sorgen um ihre Mutter Julia (58), die sich nach dem Tod ihres Mannes einsam fühlt. Plötzlich wirkt die 58-Jährige jedoch wie ausgewechselt. Der Grund dafür scheint Benedikt (62) zu sein. Doch der hat offenbar etwas zu verbergen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick