Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Thunderstorm - Man rettet die Welt

SAT.1Staffel 4Folge 94
Thunderstorm - Man rettet die Welt

Thunderstorm - Man rettet die WeltJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 94: Thunderstorm - Man rettet die Welt

22 Min.Ab 12

Tina ist frustriert. Sie will nicht länger Single sein. Und wie aus heiterem Himmel schlägt das Schiicksal zu. In einem Park entreißt ihr jemand die Handtasche und ein maskierter, als Superheld verkleideter Mann bringt sie ihr galant zurück. Tina ist von "Thunderstorm-Man" sofort hin und weg. Doch der Maskierte ist scheu. Auf der Suche nach ihrem Helden und seiner Identität stößt sie auf eine Gruppe von erwachsenen Männern, die als Superhelden verkleidet Gutes tun wollen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen