SAT.1Staffel 2Folge 114
22 Min.Ab 12

Mara hat ständig Stress mit ihrer alleinerziehenden Mutter Monika. Der Einzige, der Verständnis für sie zeigt, ist Lasse. Der Türsteher macht dem Teenager Komplimente und kostbare Geschenke. Mara schlägt alle Warnungen in den Wind und verliebt sich in Lasse. Ein verhängnisvoller Fehler, der die Schülerin in die Prostitution treibt.

